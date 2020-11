[아시아경제 오주연 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 10,500 등락률 +9.29% 거래량 593,278 전일가 113,000 2020.11.09 13:39 장중(20분지연) 관련기사 씨에스윈드, 풍력에너지 테마 상승세에 4.24% ↑바이든 수혜주 들썩이지만…장기적 성장주 주목해야씨에스윈드, 커뮤니티 활발... 주가 7.51%. close 는 올 3분기 연결기준 영업이익이 317억원으로 전년동기대비 73.5% 증가했다고 9일 공시했다. 매출액은 2733억원으로 46.8% 늘었고 당기순이익은 207억원으로 78.6% 증가했다.

