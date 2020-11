광주교도소 직원 코로나19 확진…동료 40여명 접촉(상보)

[아시아경제 김슬기 기자] 광주광역시 광주교도소 직원이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진돼 수용자 관리 등 추가 확산 예방에 비상이 걸렸다.

9일 보건 당국에 따르면 이날 20대 남성 A 씨가 코로나19 확진 판정을 받아 광주 520번 확진자로 등록됐다.

광주교도소 직원인 A 씨는 발열과 기침 증상이 나타나 검사를 받았으며, 감염 경로는 현재까지 정확히 파악되지 않은 것으로 알려졌다.

다만 최근 서울 지역을 다녀온 지인과 피시방을 간 이력이 있어 방역 당국은 관련성을 조사 중이다.

교도소 직원이 확진되면서 추가 확산 예방에 비상이 걸렸다.

A 씨는 근무 중 40여 명의 교도소 직원과 접촉한 것으로 파악됐고, 수용자와 직접 접촉은 현재까지 없는 것으로 조사됐다.

교도소 측은 이날 오전부터 민원과 변호사 접견을 모두 취소했다.

광주 교도소에는 약 2천 명의 수용자가 있고 500여 명의 직원이 근무 중이다.

방역 당국은 교도소에서 역학조사를 진행, 추가 접촉자 파악에 나설 예정이다.

