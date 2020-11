조수진 "秋, 자승자박의 여왕…특활비 감찰 지시는 자신 옥죌 것"

국회 법사위, 오늘 대검·법무부 특활비 현장점검

[아시아경제 김수완 기자] 조수진 국민의힘 의원이 검찰 특수활동비(특활비) 감찰 지시를 내린 추미애 법무부 장관을 향해 "자승자박의 여왕"이라고 비판했다.

앞서 추 장관은 지난 6일 윤석열 검찰총장의 특수활동비 배정내역을 조사해 보고하라고 대검찰청 감찰부에 지시한 바 있다.

조 의원은 9일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "결론적으로, 추 장관의 특활비 공세는 계획했던 윤 총장이 아닌, 자신을 옥죌 가능성이 높아 보인다"라고 이같이 지적했다.

조 의원은 "국회 법제사법위원회는 오늘 오후 2시 대검찰청을 방문해 검찰과 법무부의 특수활동비 집행 내역을 검증한다"며 "이번 문서검증은 지난주 목요일 법사위에서 추 장관과 여당 법사위원들이 느닷없이 검찰 특활비를 문제 삼고 나왔기 때문"이라고 설명했다.

이어 추 장관의 주장에 대해 "'윤 총장이 정치자금으로 특활비를 마음대로 쓴다', '윤 총장이 서울중앙지검을 빼고 자신과 친분이 두터운 검사들이 포진한 검찰청에만 주고 있다' 크게 두 가지"라고 지적했다.

그러면서 조 의원은 지난 2017년 국정원 특활비 수사 당시 법무부 특활비도 문제가 됐다는 점을 지적하며 "2017년 법무부는 기획재정부로부터 285억 원을 받아 법무부 몫 106억 원을 챙겼다"며 "법무부는 정보, 수사와는 관련이 없는 만큼 특활비 규정만으로 살펴보면 특활비를 쓰는 것 자체가 난센스다. 추 장관이 이 관행을 바로잡았을지는 미지수"라며 의혹을 제기했다.

그는 또 과거 추 장관의 행보를 예로 들며 "그렇지 않아도 그녀는 '자승자박의 여왕'"이라며 "노무현 대통령 탄핵하려다 자신이 삼보일배하고 노 대통령의 열린우리당을 의석 과반의 '공룡여당'으로 만들어줬다. 드루킹 잡겠다고 수사 의뢰한 결과는 또 어떤가. 김경수 경남지사의 정치적 생명을 위협하고 있지 않나"라고 지적했다.

한편 국회 법사위는 이날 오후 특활비 사용 논란과 관련해 법사위 소관 기관인 대검과 법무부, 감사원을 방문해 특활비 집행내역을 현장 검증할 예정이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr