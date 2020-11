속보[아시아경제 한승곤 기자] 광주광역시 광주교도소 직원이 코로나19에 확진돼 수용자 관리 등 추가 확산 예방에 비상이 걸렸다.

9일 보건 당국에 따르면 이날 20대 남성 A씨가 코로나19 확진 판정을 받아 광주 520번 확진자로 등록됐다.

광주교도소 직원인 A씨는 발열과 기침 증상이 나타나 검사를 받았으며, 감염 경로는 현재까지 정확히 파악되지 않은 것으로 알려졌다.

교도소 직원이 확진되면서 추가 확산 예방에 비상이 걸렸다.

A씨는 근무 중 40여 명의 교도소 직원과 접촉한 것으로 파악됐고, 수용자와 직접 접촉은 현재까지 없는 것으로 조사됐다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr