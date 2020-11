경남 사천 80대 확진 … 창원 일가족 'n차 감염' 1명 추가

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원 일가족 확진과 관련해 2차 감염 이상의 n차 감염으로 1명이 추가 확진되고, 사천에서도 지역감염으로 1명이 확진됐다.

경남도는 9일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 브리핑에서 창원에 거주하는 50대 남성(경남356번)과 사천에 사는 80대 남성(357번)이 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

창원 50대 남성은 창원 일가족 확진자의 n차 감염자와 접촉해 전날 확진된 354번의 가족이며 현재 특별한 증상은 없다.

창원 일가족 관련 확진자는 29명으로 늘어났다.

사천 80대 남성은 전날 확진된 355번의 가족으로 접촉자로 분류돼 검사결과 양성 판정받았다.

355번은 지난달 13일부터 14일 사이 서울과 경기도를 방문한 것으로 확인됐다.

방역 당국은 355번 확진이 수도권 방문과 직접적인 연관이 있는지 심층 역학조사로 확인하고 있다.

도내 누적 확진자는 354명으로 늘어났으며, 302명이 완치 퇴원하고 52명이 입원 중이다.

김명섭 도 대변인은 "도와 시·군은 이른바 n차 감염으로 코로나19가 계속 확산하지 않도록 방역에 모든 행정력을 집중하고 있다"며 "모임이나 행사 운영자들은 반드시 방역 관리에 전력을 기울여달라"고 당부했다.

