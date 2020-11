코웨이, 혁신기술 탑재 '듀얼클린 가습공기청정기' 출시

위생혁신, 워터락 기술 적용으로 수조부 내 물고임 방지…대장균 99.99% 감소

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선)는 위생, 관리, 성능의 3가지 요소를 혁신한 하반기 전략제품 '듀얼클린 가습공기청정기(APMS-1020A)'를 출시했다고 9일 밝혔다.

이 제품은 대장균을 99.99% 감소시켜주는 특허 기술 '워터락'을 적용한 '위생의 혁신', 물통과 수조부를 쉽게 분리·세척할 수 있도록 설계한 '관리의 혁신', 자연가습시스템과 4단계 강력한 필터시스템을 탑재한 '성능의 혁신' 등 3가지 혁신을 담아낸 것이 특징이라고 코웨이는 설명했다.

워터락 기술은 가습 기능을 작동시킬 때 자동으로 물통의 입구를 열고, 가습 기능을 꺼놓으면 물통 입구를 차단하는 물 제어 시스템이다. 또한 수조부에 남아있는 물이 수조 및 필터를 오염시키지 않도록 자동으로 건조하는 기능도 탑재했다. 워터락과 수조 및 필터 건조 기능은 가습청정을 사용하다 전원을 끄더라도 자동으로 작동해 세균 번식을 최소화 한다.

이 제품은 또 물통과 수조부를 매일 손쉽게 분리하고 세척할 수 있도록 설계됐다. 물이 증발하는 원리를 이용한 자연 가습 시스템으로 작고 가벼운 수분 입자들이 넓은 공간에 고르게 퍼지는 것도 장점이다. 4단계 강력한 필터 시스템은 극초미세먼지까지 99.99% 이상 제거할 수 있다. 성능의 혁신과 동시에 사이즈도 줄였다. 가습 성능이 동일한 기존 자사 제품 대비 가로는 3.8㎝, 세로는 10.3㎝ 작다.

듀얼클린 가습공기청정기는 제품 관리 방법에도 혁신을 더했다. 이 제품은 전문적인 관리와 자가 관리 중 사용자가 본인에게 맞는 관리 방법을 선택할 수 있다. 전문적인 관리를 선택하면 서비스 전문가가 주기적으로 방문해 필터 교체는 물론 가습 물통 세척 등을 관리해 준다. 자가 관리는 12개 월에 한 번 청정 및 가습 필터를 배송해 사용자가 직접 관리할 수 있다.

송현주 코웨이 상품개발센터장은 "듀얼클린 가습공기청정기는 위생, 관리, 성능 등 가습공기청정기라면 꼭 필요한 부분에서 코웨이만의 기술력이 발현된 혁신 제품"이라며 "이 제품의 혁신성을 기반으로 국내를 넘어 세계인의 공기 질을 책임지는 글로벌 에어케어기업으로 발돋움할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

