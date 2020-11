김태년 “바이든 취임 후 한미정상회담 조기 개최 필요해”

대미외교 힘 쏟을 것 주문

공수처장 추천후보 시한 "檢 비리 막기 위해서라도 공수처 반드시 출범해야"

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 조 바이든 미국 대통령 후보의 당선과 관련해 “취임 후 한미정상회담 조기 개최가 필요하다”며 대미외교에 힘을 쏟을 것을 강조했다.

김 원내대표는 9일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “바이든 새 행정부의 한반도와 대북정책 검토 과정에서 한국 정부의 입장이 충분히 반영될 수 있도록 긴밀한 소통이 중요하다”며 이같이 밝혔다.

그는 “우리나라와 많은 인연을 가진 바이든 후보의 당선은 한미동맹을 더 굳건히 하는 밑거름이 될 것으로 기대한다”며 “격륜이 풍부하고 한반도 문제에 이해도 높은 바이든 당선인은 한반도 평화 프로세스 진전에 새로운 기회가 될 수 있다”고 강조했다.

이어 “우리의 전략과 노력에 따라 중재자, 촉진자의 역할이 더 확대될 수 있고 남북관계 자율성도 증진될 수 있다”며 “바이든 새 행정부와 한반도 프로세스에 대한 지원과 협력은 물론 새로운 동북아 협력질서를 구축하는데 양국의 전략적 협력을 논의하는 그런 외교가 긴요하다”고 했다. 김 원내대표는 “정부는 능동적 자세로 대미외교에 집중력을 발휘해주길 바란다”고 당부하며 “민주당도 다각적인 의원외교를 통해 한반도 프로세스 진전을 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.

고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 1차 추천 시한을 맞은 것과 관련해선 “공수처는 검찰 권력을 분산하고 견제하는 개혁의 보루”라며 “정치개입과 검찰권 남용, 제 식구 감싸기 등 검찰 비리를 막기 위해서라도 공수처는 반드시 출범해야한다”고 강조했다.

김 원내대표는 “표적수사, 편파수사, 짜맞추기 수사, 봐주기 수사 등 검찰권 남용의 고질적 병폐는 여전히 사라지지 않고 있다”며 “최근에는 검찰이 정부 정책을 수사하며 국정에 개입하는 정치행태마저 서슴지 않고 있다. 정권 흔들기용 정치수사를 되풀이하려는 것”이라고 목소리를 높였다. 그는 “검찰의 정치개입 행위는 민주주의 역행하는 구태”라고도 비판했다.

그러면서 이달 내 후보 추천 완료에 속도를 낼 것을 주문했다. 김 원내대표는 “공수처장 추천위원회는 권력기관 개혁에 대한 열정과 자질을 갖춘 공수처장 후보를 추천해주길 바란다”며 “ 출발이 늦어진 만큼 11월 내 후보 추천을 완료할 수 있도록 책임있게 임해달라. 야당도 공수처장 후보추천에 적극 협력해주길 바란다”고 덧붙였다.

