웰크론 세사, 춘천옥 함유 머리가 맑아지는 ‘낮잠 베개’ 출시

춘천옥 성분 함유 원단 ‘웰로쉬 제이드’ 사용…신체 에너지 활성에 도움

[아시아경제 김희윤 기자] 웰크론은 자사 기능성 침구 브랜드 ‘세사(SESA)’에서 신체 에너지 활성에 도움을 주는 기능성 침구 ‘제이드 낮잠베개’를 출시했다고 9일 밝혔다.

제이드 낮잠베개는 목걸이와 팔찌, 침대 등에서만 사용되던 춘천옥을 세계 최초로 침구에 적용한 신기술 기능성 제품이다. 웰크론 고밀도 극세사 원단 웰로쉬를 적용해 먼지 발생이 적고 각종 호흡기 질환 원인 실내 집먼지진드기를 원천 차단하는 것이 특징이다.

‘웰로쉬 제이드’는 춘천옥 성분을 함유한 원단을 사용했다. 혈액순환과 신진대사 촉진 등 춘천옥의 효능인 신체 에너지 활성에 도움을 주며 늘 잠이 모자라는 수험생, 바쁜 일상에 지친 직장인, 낮잠 후 잦은 두통에 시달리는 사람에게 효과적이라고 세사 측은 설명했다.

세사에 따르면 제이드 낮잠베개는 춘천옥을 미세하게 분쇄해 원사에 넣기 때문에 가공제를 사용한 다른 제품보다 효능이 오래간다. 한국원적외선협회 평가한 결과 원적외선 방사율 88.7%를 기록해 원단 제작 후에도 춘천옥 원석의 원적외선 방사율을 그대로 유지하는 것으로 나타났다.

낮잠베개는 고밀도 메모리폼 충전재를 사용해 압력이 분산돼 편안한 사용감을 제공한다. 수면 중 사용자의 목을 지지해주는 것이 특징이다. 아울러 다이어리 크기의 컴팩트한 사이즈(18x23cm)로 제작돼 좁은 공간 및 서랍, 여행용 가방 등에 휴대가 용이하다.

신정재 웰크론 사장은 “수면 부족으로 인한 피로감과 무기력증 등 바쁜 일상을 살아가는 직장인과 학생들을 위해 춘천옥 성분을 그대로 담아낸 제이드 낮잠베개를 선보였다”며 “앞으로도 웰크론은 소비자 건강과 숙면을 위한 다양한 침구 제품을 선보일 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr