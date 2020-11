"코로나 시대 '혐오와 차별' 없애자"…관광공사, '다만세' 캠페인

[아시아경제 김흥순 기자] 한국관광공사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대의 혐오와 차별을 근절하기 위한 '다만세(다같이 만드는 혐오·차별 없는 세상) 캠페인'을 전개한다고 9일 밝혔다.

그랜드코리아레저, 국가인권위원회와 12월6일까지 진행하는 이 캠페인은 코로나19 시대의 불안과 두려움의 확산에 따른 사회의 혐오·차별 현상 사례를 제시하고, 성숙한 인권 의식을 촉구하자는 취지로 마련됐다. 공식 누리집(cleankto.co.kr)을 통한 온라인 대국민 이벤트로 시행한다.

국가인권위가 지난 6월 발표한 '2020 차별에 대한 국민인식 조사'에 따르면 코로나19가 확산되는 상황을 고려했을 때 응답자 중 69.3%가 차별이나 혐오의 대상이 '있다'고 생각하는 것으로 나타났다. 차별 대상은 종교인(48.3%), 외국인·이주민(14.4%), 특정 지역 출신(13.6%) 순으로 조사됐다.

관광공사는 공공기관 인권경영 이행 방침에 따라 대국민 대상 인권 홍보 캠페인을 비롯해 그랜드코리아레저와 윤리·인권경영 협의체 등을 운영해 인권 보호 활동을 지속적으로 추진하고 있다.

