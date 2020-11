MBN 종편 재승인 점수 미달...이달말 승인 여부 결정

1000점 만점에 640.5점 받아

'조건부 재승인' 혹은 '재승인 거부'

이달말 최종 결정

[아시아경제 구채은 기자] MBN이 종편 재승인 기준 점수를 미달함에 따라 이달말 청문을 거쳐 방송통신위원회로부터 '조건부 재승인' 혹은 '재승인 거부' 판정을 받게 됐다.

9일 방통위는 전체회의를 열고 이달 30일 승인 유효기간이 만료되는 종합편성사업자 MBN과 JTBC의 재승인 심사 점수를 공개했다. 방송·미디어 전문가 13인으로 구성된 재승인 심사위원회가 지난 3∼6일 진행한 심사에서 MBN은 총 1000점 만점에 640.50점을 받았다. JTBC는 714.89점을 받았다.

점수로만 보면 MBN은 재승인 거부 또는 조건부 재승인 요건에 해당하고, JTBC는 재승인 요건을 충족했다.

종편이 재승인을 받으려면 650점 이상을 획득해야 한다. 점수는 방송의 공적책임·공정성의 실현 가능성 및 지역·사회·문화적 필요성 등의 항목으로 구성돼있다. 총점 650점 미만 사업자는 '조건부 재승인' 또는 '재승인 거부'를 받는다.

방통위는 "매일방송은 재승인 거부 또는 조건부 재승인 요건에 해당함에 따라 심사위원회가 지적한 문제점에 대한 해소방안과 개선계획 등을 행정절차법상 청문 절차를 통해 확인할 예정"이라고 밝혔다.

방통위는 11월 중 MBN에 대해 청문을 하고, 각사별 재승인 조건을 검토한 뒤 이달 말 재승인 여부를 의결할 계획이다. 이에 앞서 방통위는 지난달 30일 전체회의를 열어 자본금을 불법 충당해 방송법을 위반한 MBN에 대해 6개월 업무정지 및 이 기간 방송 전부를 중지하는 내용의 행정처분을 의결했다.

