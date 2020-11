9월 전세계 자동차 판매, 올해 들어 첫 증가세…"회복세 지속은 불투명"

[아시아경제 성기호 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 직격탄을 맞았던 전세계 자동차 판매가 9월, 올해 들어 처음으로 증가세로 전환된 것으로 나타났다. 하지만 선진국의 코로나19 재확산으로 인한 유동성 문제와 국내 자동차 업계의 노동조합 리스크는 여전해 상황을 낙관하기는 어렵다는 지적이다.

한국자동차산업협회는 9일 전세계 자동차 판매가 올해 들어 처음으로 증가세로 전환되면서 9월 2.0% 증가한 795만대를 기록했다고 밝혔다.

지역별로는 미국, 유럽, 중국, 인도 등 주요시장이 전년대비 증가한 것으로 나타났다. 미국은 역대 최저수준 금리 등 정부 경기부양책과 대중교통 기피에 따른 자동차 대체수요 증가 등으로 9월 코로나19 이후 처음으로 증가세로 전환되면서 6.1% 증가한 134만대로 반등하였다. 유럽도 9월 판매가 저공해차량 인센티브, 지속적인 여행 제한, 코로나19로 지연된 대기수요 발현 등에 따라 7월에 이어 다시 증가하였다.

하지만 10월부터는 미국, 유럽 등 선진시장의 코로나19 재확산에 따라 지속적인 증가세는 불투명한 상황이다. 유럽의 경우 프랑스, 영국, 벨기에 등은 11월부터 봉쇄령을 적용하여 딜러쉽 폐쇄 조치 등 영향으로 신차판매가 감소될 전망이다.

미국도 10월은 소폭(1.1%) 증가했으나, 코로나19 재확산과 더불어 여전히 높은 실업률, 영구실업자 증가에 따른 소비심리 위축, 대선으로 인한 추가 경기부양 기금 협상 지연 등으로 최근 증가세 지속이 불확실하다.

자동차산업협회는 이에 대해 올해 9월과 10월 2개월 연속 증가를 보인 국산차 수출 호조가 지속될지 불투명하다고 설명했다. 이어 최근 한국GM 부분파업 강행, 기아자동차 노조의 파업 준비, 르노삼성자동차 노사간 임단협 교섭 지연 등 최근 재연되고 있는 등, 노조 리스크 가중으로 협력사들의 유동성 위기 재확산이 더욱 우려되는 상황이라고 지적했다.

정만기 자동차산업협회 회장은 “한동안 코로나 사태가 주춤하여 글로벌 수요가 회복세를 보인 것은 다행이나, 선진시장 코로나 재확산으로 연말 글로벌 수요 회복세가 꺾일 우려가 있어 우리 업체의 유동성 위기는 지속되고 있는 상황”이라며 “자금 사정이 열악한 부품업체의 여건을 감안하여 최근 합의에 이르지 못하고 있는 자동차 업계의 임단협 교섭과 파업 강행 등 노사 갈등은 조속히 해결되어야 한다”고 강조하였다.

