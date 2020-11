中 이어 日에서도…박쥐 배설물서 코로나19와 유사한 바이러스 발견

[아시아경제 최은영 기자] 일본에서 서식하는 박쥐 배설물에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 비슷한 유전자를 가진 바이러스가 발견됐다.

8일 NHK 등 일본언론에 따르면 무라카미 신(村上晋) 도쿄대학대학원 준교수(수의학) 연구팀은 7년 전 일본의 한 동굴에서 채취한 박쥐의 배설물이 포함된 바이러스의 유전자를 분석한 결과 코로나19 유전자와 81.5% 일치한다는 사실을 밝혀냈다.

연구팀은 이 바이러스가 일본에 서식하는 야생동물에서 채취한 것 가운데 신종 코로나바이러스에 가장 가까운 유전자를 갖춘 바이러스로 보인다고 설명했다.

그러나 이 바이러스가 인간 세포에는 전염되지 않는 것으로 확인됐다.

무라카미 교수는 "코로나바이러스 중 위험한 것은 극히 일부로 생각되지만, 일본에서도 인간에 감염되는 유형의 코로나바이러스가 존재할 가능성을 부정할 수 없다"라며 "야생동물을 조사해 실태를 조속히 파악해야 한다"라고 전했다.

한편 현재까지 중국의 박쥐 등에서 신종 코로나바이러스와 95% 이상 일치하는 바이러스가 발견된 바 있다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr