[아시아경제 박종일 기자] 오승록 서울 노원구청장은 8일 오후 2시 노원수학문화관(중계4동) 앞 당현천 음악분수대 앞에서 진행된 ‘당현천 물소리 축제’에 참석했다.

당현천 물소리 축제는 노원구 아파트협의회 공모사업 중 하나로 중계·상계1지역협의회가 중심이 돼 추진하는 축제다.

이날 행사에는 오승록 구청장과 송재혁 서울시의원, 최윤남 노원구의장, 이병중 축제추진위원장, 유의상 상계1지역협의회장, 이경란 중계지역협의회장 등이 참석한 가운데 드론쇼, 11개 팀의 당현천 물소리 공연, 체험 키트 배부 등 다채로운 프로그램이 진행됐다.

오승록 노원구청장은 ”서울에서 가장 아파트가 많은 곳이 노원“이라면서 ”이런 지역화합의 자리가 자주 마련되 지역의 축제로 자리매김하길 진심으로 응원한다”며 축하의 메시지를 전했다.

