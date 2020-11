경북도, 가을겨울 여행책자 발간 … 10가지 테마 여행지 45곳 추천

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 10가지 테마별로 가을·겨울 경북의 가볼 만한 여행지 45선을 담은 여행책자를 발간했다고 8일 밝혔다.

테마는 ▲열정을 액티비티하라 ▲구석구석 트레킹 명소 ▲철길 따라 기차여행 ▲별이 빛나는 밤에 ▲풍경의 끝판왕 ▲힐링 소울스테이 ▲적요의 풍경 ▲눈의 왕국 눈썰매장 ▲크리스마스의 낭만 ▲유유자적 바다산책 등 10가지다. 가을의 단풍놀이부터 겨울의 눈 구경까지 다양한 테마로 풍성한 경북여행을 즐길 수 있도록 안내한다.

특히 주요 테마 여행지에 대한 소개와 함께 주변 관광지 2개소를 소개했다. 각 지역의 맛집도 포함해 식도락 여행의 재미를 더했으며, 지도에 주변 여행지들을 함께 표시해 여행객들이 찾아가는 데 불편함이 없도록 했다는 데 경북도의 설명이다.

가을겨울 경북여행 홍보책자는 도내 주요 관광안내소와 경북관광홍보관, 관광지 등에 비치됐다. e-book 형태로 '경북나드리' 홈페이지에도 게시됐다.

김상철 경상북도 문화관광체육국장은 "경북의 아름다운 관광지들을 쏙쏙 담아낸 이번 여행책자가 올 가을겨울 관광객들의 여행을 책임질 것"이라며 "코로나블루로 지친 국민들이 경북에서 힐링도 하고 즐거운 추억거리도 만들어가길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr