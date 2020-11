이번주 '의정부역 푸르지오 더센트럴' 등 전국 4500가구 분양

[아시아경제 최동현 기자] 이달 둘째주엔 전국에서 약 4500가구가 청약을 진행한다.

8일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 9일부터 14일까지 전국 9개 단지에서 4579가구가 공급된다. 견본주택은 7곳에서 오픈 예정이다.

우선 9일에는 파주운정3 A34블록(영구임대) 1곳에서 청약접수를 시작한다.

10일엔 김포마송지구 대방엘리움 더퍼스트, 시흥MTV 웨이브파크리움(오피스텔), 인천 운서역 파크뷰(오피스텔), 당진 센트레빌 르네블루 등 4곳에서 청약접수를 시작한다. 대방엘리움 더퍼스트는 대방산업개발이 경기 김포시 통진읍 마송지구 B1블록에 짓는 단지로 59~84㎡(이하 전용면적) 841가구가 공급된다. 김포대로가 가까워 김포시내를 빠르게 이동할 수 있다. 2026년 수도권제2순환고속도로 전 구간이 완공되면 수도권 주요 도심지와의 접근성이 크게 향상될 전망이다. 마송초·중·고교, 통진중·고교 등을 걸어서 통학할 수 있으며 마송공원과 근린공원이 가까워 쾌적한 주거생활을 누릴 수 있다.

11일에는 안양 광신프로그레스 리버뷰, 의정부역 푸르지오 더센트럴, 남원 오투그란데 퍼스트시티 등 3곳에서 청약접수를 시작한다. 의정부역 푸르지오 더센트럴은 대우건설이 경기 의정부시 의정부동 중앙생활권3구역을 재개발하는 단지다. 39~84㎡ 총 926가구 중 일반분양 물량은 49~84㎡ 207가구다. 의정부경전철 발곡역이 걸어서 8분 소요된다. 단지 반경 1㎞내에 1호선 의정부역과 화룡역도 위치해있다. 의정부역은 향후 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 정차할 계획이다. 개통 시 서울 삼성역까지 약 16분이면 도달가능하다. 중랑천, 백석천 산책로 등이 가까워 여가를 즐기기 좋은 쾌적한 주거환경을 갖췄다.

12일에는 동대구 더센트로 데시앙 1곳에서 청약접수를 시작한다. 이 단지는 태영건설이 대구시 동구 신암동 451-1에 짓는 단지로 59~84㎡ 860가구가 공급된다. 대구지하철 1호선 신천역이 도보 7분거리인 역세권이다. 1호선과 KTX·SRT 환승역인 동대구역과 신천대로도 인접해있어 대구시내를 비롯해 전국 각지로 이동이 편리하다. 동신초·동대구초 등이 도보통학권이며 신세계백화점, 대구 파티마병원 등 생활인프라도 잘 갖춰져있다.

이번주 견본주택은 7곳 문을 연다. 13일 ▲안성 쌍용 더플래티넘 프리미어 ▲인천 시티오씨엘 1단지 ▲원주 대원칸타빌 ▲이안 그랑센텀 천안 ▲대구테크노폴리스 예미지 더센트럴(주상복합) ▲힐스테이트 남천역 더퍼스트(주상복합) ▲전주 플러스 리버하임 등 7곳이 오픈예정이다.

인천 시티오씨엘 1단지는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 직접 관람을 제한하고 사이버 견본주택으로 대체해 운영한다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr