[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전 둔산동에 멧돼지가 출몰해 119구조대와 경찰 등이 포획에 나섰다.

8일 대전시 소방본부에 따르면 이날 오전 8시 30분경 대전 서구 둔산동 샘머리아파트 인근에서 멧돼지 3마리가 출몰했다는 10여건의 신고가 잇달아 접수됐다.

신고에 따라 소방본부, 경찰, 서구청 등은 현재 멧돼지를 포획하기 위해 대응에 나선 상태다.

현재까지 멧돼지로 인한 인명피해는 발생하지 않은 것으로 파악된다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr