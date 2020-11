오바마 "바이든, 자랑스럽다"…美 전직 대통령들 일제히 축하메시지

[아시아경제 조슬기나 기자]"자랑스럽다." "민주주의가 승리했다."

버락 오바마 전 대통령을 비롯한 민주당 출신 미국 전직 대통령들이 7일(현지시간) 대선 승리를 확정지은 조 바이든 당선인에게 일제히 축하 메시지를 전했다.

오바마 전 대통령은 이날 성명을 통해 "우리의 다음 대통령 조 바이든을 축하하는 데 있어 이보다 더 자랑스러울 수가 없다"며 "모든 표가 개표되면 바이든 당선인과 카멀라 해리스 부통령 당선인이 역사적이고 결정적인 승리를 거둘 것"이라고 밝혔다.

그는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 경제 불평등, 민주주의 위기 등 여러 과제가 산적한 시기에 대통령의 자격과 경험을 갖춘 바이든 당선인이 백악관에 입성하게 돼 다행이라고 강조했다. 또한 "바이든 당선인은 자신에게 표를 줬든 그렇지 않든 모든 미국인을 위해 진심으로 일할 것"이라며 "모든 미국인이 그에게 기회를 주고 지지를 보내주길 권한다"고 당부했다.

이번 대선 승리의 일등공신으로 꼽히는 오바마 전 대통령은 지난 4월 민주당 경선에서 후보로 나선 바이든 당선인을 공식적으로 지지 선언한 이후, 캠페인 기간 핵심 경합주 유세에 나서는 등 적극적으로 지원에 나섰다. 바이든 당선인은 오바마 행정부에서 8년간 부통령을 역임했었다.

빌 클린턴 전 대통령 역시 이날 트위터를 통해 “민주주의가 이겼다”며 “이제 우리를 하나로 모을 대통령·부통령 당선인이 있다”고 밝혔다. 클린턴 전 대통령의 부인이자 2016년 민주당 대선 후보였던 힐러리 클린턴 전 국무장관도 "유권자가 심판을 했다"며 "트럼프 대통령에 대한 반감이자, 미국을 위한 새로운 페이지"라고 바이든 당선인에게 축하를 전했다. 지미 카터 전 대통령도 성명을 통해 바이든 당선인의 승리를 축하했다.

이밖에 민주당의 낸시 펠로시 하원의장은 "미국을 위한 새로운 날의 새벽이 밝았다"며 "기록적인 7500만 미국인이 바이든을 미국 대통령으로 뽑으려 표를 던졌다. 민주당에 행동에 나설 권한을 주는 역사적 승리”라고 강조했다. 트럼프 대통령의 대선 불복 예고에도 불구하고 밋 롬니 상원의원 등 일부 공화당 인사들도 바이든 당선인의 승리를 축하했다.

