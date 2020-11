용인 송문산단에 '방위·첨단산업시설' 조성된다

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기도 용인 양지면 송문일반산업단지 내 방위ㆍ첨단산업 시설이 들어선다.

용인시는 지난 6일 글로벌 ICT 기업 한컴그룹과 처인구 양지면 송문리 185번지 일원 송문일반산업단지 내 산업시설용지에 방위ㆍ첨단산업 시설을 조성키로 하고 협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

현재 이곳에는 한컴그룹 계열사인 소방안전용품 전문회사 한컴라이프케어가 1만8000㎡에 4개동 규모로 자리하고 있다.

한컴그룹은 이곳에 총 사업비 1460억원을 들여 6만㎡에 한컴라이프케어 제조공장을 증설하고 한컴로보틱스 제조공장을 신설한다.

한컴로보틱스는 산업용 로봇 제조 기업으로 2002년 설립돼 2009년에는 국내 최초로 전시해설사 로봇인 '큐레이팅봇'시스템을 개발했으며 지난해 로보월드 어워드를 수상했다.

용인시는 산단이 조성되면 섬유제품이나 의료ㆍ정밀ㆍ광학기기 제작을 비롯해 전자제품, 기계 장비 관련 업종 등이 입주할 것으로 기대하고 있다.

백군기 용인시장은 "ICT 융복합기업인 한컴그룹의 첨단산업시설 조성은 용인시가 경제자족도시로 나아가는데 큰 기반이 될 것"이라며 "조속히 산업시설 부지를 완공하도록 행정지원을 아끼지 않을 것"이라고 약속했다.

한컴그룹은 이날 협약식이 끝난 뒤 관내 어려운 이웃을 위해 사용해달라며 마스크 7만장을 용인시에 기탁했다.

한컴그룹은 인공지능, 블록체인, 스마트시티, 모빌리티, 로봇 등 4차 산업혁명 핵심 분야의 기술력을 중심으로 산업경쟁력 제고에 기여하고 있으며 계열사로 한글과컴퓨터, 한컴MDS, 한컴로보틱스, 한컴아카데미, 한컴인터프리, 한컴위드, 한컴라이프케어 등을 두고 있다.

