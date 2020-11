CJ올리브영, '프라이 핸디백' 선착순 증정 이벤트

역대 최장 기간 ‘블랙프라이데이’ 프로모션

인기 보습상품 3종 체험본도 함께 제공

[아시아경제 이승진 기자] CJ올리브영이 ‘블랙프라이데이’를 맞아 캐릭터 마케팅을 진행한다.

CJ올리브영은 오는 9일부터 ‘블랙프라이데이’에서 착안해 기획한 ‘프라이 핸디백’ 선착순 증정 이벤트를 실시한다고 8일 밝혔다.

‘프라이 핸디백’은 CJ올리브영이 동음이의어인 ‘프라이’에서 착안해 기획한 계란프라이 캐릭터 디자인의 접이식 장바구니다. 프라이 인형 모양의 키링(Key ring)형 파우치에 넣어 간편하게 보관 및 휴대가 가능하다. 실용적인 디자인뿐만 아니라 재사용이 용이한 소재로 제작해 환경 보호도 실천할 수 있도록 했다.

‘프라이 핸디백’에는 에스트라 아토베리어365 크림, 라로슈포제 시카플라스트 밤 B5, 바이오더마 시카비오 포마드 등 인기 보습 상품 3종의 체험본도 담긴다. 오는 9일부터 소진 시까지 전국 매장과 공식 온라인몰에서 5만원 이상 구매한 고객에게 선착순 증정한다.

이와 함께 오는 9일부터 12일까지는 매일 다른 주요 인기 상품을 특가에 판매하는 '올! 블랙 하루 특가'를, 9일부터 15일까지 보습을 위한 기초화장품과 핸드크림, 겨울 메이크업을 위한 색조화장품 등 시즌 맞춤형 상품을 추가 할인하는 '올! 블랙 일주일 특가' 행사를 진행한다.

프로모션 기간 내 전국 주요 매장에서는 더 큰 폭의 할인을 혜택을 제공하는 ‘올! 블랙 라스트 픽(LAST PICK)’ 행사를 진행한다. 매장별로 주요 상품을 선별해 최대 70% 할인된 가격에 판매한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr