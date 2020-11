트뤼도 캐나다 총리, 트럼프 눈치 안보고 바이든 당선 축하

트럼프와의 갈등 해소 암시

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리가 조 바이든 미국 대통령 당선인에게 신속하게 당선 축하인사를 보냈다. 트뤼도 총리를 시작으로 바이든측에 각국의 축하가 이어질 전망이다.

트뤼도 총리는 7일(현지시간) 미 언론들이 바이든의 당선을 선언한 직후 자신의 트위터를 통해 "바이든·해리스 당선인에게 축하를 보낸다. 나는 두 사람과 함께 일할 것을 기대하고 있다"고 밝혔다.

트뤼도 총리는 또 "우리 두 나라는 친구이자 파트너, 동맹이다. 우리는 전세계에서도 특별한 관계를 공유한다"고 언급했다.

이날 트뤼토 총리의 발언은 자신과 트럼프 대통령이 무역 등 많은 부분에서 갈등을 빚었던 것을 고려해 미 측에 새로운 관계를 형성하자는 신호를 보낸 것으로 풀이된다.

미 언론들은 트럼프 대통령이 선거 결과 불복을 강조하고 있는 상황에서 트뤼도 총리가 신속하게 바이든 당선인에게 축하를 전했다고 평했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr