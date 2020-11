대신증권, 美주식시장 개장 전 거래 서비스 개시

[아시아경제 고형광 기자] 대신증권이 미국 증시 거래가 정식으로 열리기 전부터 주식을 거래할 수 있는 '미국주식 프리마켓 서비스'를 오픈한다. 미국주식 거래 가능 시간을 대폭 늘려 국내 투자자들이 글로벌 변동성과 이슈에 발 빠르게 대응할 수 있도록 하겠다는 취지다.

대신증권은 미국 정규시장 전인 '프리 마켓(Pre-market)'에도 미국주식을 살 수 있는 서비스를 선보인다고 7일 밝혔다. 프리마켓(국내 기준 오후 9시~11시 30분)을 이용하면 기존 미국 정규시장 시작 전인 2시간30분 동안 거래할 수 있게 된다.

미국장 프리마켓은 썸머타임 미적용시 국내 기준 오후 6시부터 11시30분까지 진행되고 장 마감 후 시간 외 거래인 에프터마켓(After-market)은 오전 6시부터 10시다. 대신증권은 추후 프리마켓 이용 시간을 늘릴 예정이다.

이용을 원하는 고객은 대신증권 비대면 또는 전 영업점을 방문해 해외증권계좌를 개설한 후 매매하면 된다. 자세한 내용은 가까운 대신증권 고객감동센터에 문의하면 된다.

안석준 대신증권 스마트Biz추진부장은 "미국에 상장된 기업들은 개장 전 실적을 발표하는 경우가 많아 투자자들의 수익에 영향을 미친다"며 "이 서비스를 통해 미국주식 고객들은 글로벌 이슈에 보다 빠르게 대응하고 리스크를 줄일 수 있는 수단을 얻은 것"이라고 말했다.

