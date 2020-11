다음주 '의정부역푸르지오더센트럴' 등 5485가구 분양 나선다

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '의정부역푸르지오더센트럴' 등 전국에서 5485가구가 분양에 나선다.

7일 부동산114에 따르면 2020년 11월 둘째 주에는 전국 9개 단지에서 총 5485가구(일반분양 4338가구)가 분양을 시작한다. 경기 의정부시 의정부동 '의정부역푸르지오더센트럴', 경기 김포 통진읍 '김포마송지구대방엘리움더퍼스트', 대구 동구 신암동 '동대구더센트로데시앙' 등이 분양을 시작한다. 모델하우스는 6개 사업장에서 개관을 앞두고 있다. 경기 안성시 공도읍 '쌍용더플래티넘프리미어', 부산 수영구 남천동 '힐스테이트남천역퍼스트', 대구 달성군 유가읍 '대구테크노폴리스예미지더센트럴' 등이 개관할 예정이다.

대우건설은 경기 의정부시 의정부동 394-11 일원에 '의정부역푸르지오더센트럴'을 분양한다. 의정부중앙3구역재개발사업을 통해 선보이는 이 단지는 2개 단지로 구성된다. 1단지는 지하 3층~지상 26층, 3개동, 총 330가구 중 49~59㎡(전용면적) 57가구가 일반분양된다. 2단지는 지하 2층~지상 35층, 6개동, 총 596가구 중 59~84㎡ 150가구를 일반분양한다. 의정부 도심 중앙에 자리하고 있어 신세계백화점(의정부점), 롯데마트(장암점), 의정부 로데오거리, CGV(의정부점) 등 생활 인프라를 누릴 수 있다. 교육시설로는 경의초, 청룡초, 발곡중 등을 걸어서 갈 수 있다.

태영건설은 대구 동구 신암동 451-1에 '동대구더센트로데시앙'을 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 29층, 8개동, 59~84㎡, 총 860가구로 구성된다. 단지는 1호선 신천역을 도보로 이용가능하며 동대구 고속철도역을 가깝게 누릴 수 있는 역세권 입지에 들어선다. 단지 옆에 동신초가 위치해 있으며 신천수변공원과도 가깝다.

현대엔지니어링은 부산 수영구 남천동 340-1 일원에 '힐스테이트남천역더퍼스트'를 공급할 계획이다. 단지는 지하 5층~지상 34층, 2개동, 70·84㎡ 총 217가구로 이뤄져 있다. 부산 지하철 2호선 남천역이 단지 앞에 위치한 초역세권 입지를 갖췄다. 부경대앞 쇼핑거리, 메가마트, 롯데하이마트(남천점) 등 상업시설이 가까이 있으며 단지 내 상업시설도 조성될 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr