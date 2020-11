겨울용 타이어 관리 "두바퀴만 교체하면 더 위험해요"

[아시아경제 성기호 기자] 본격적인 겨울이 다가오면서 눈길·빙판길 사고에 대한 대비가 중요해지고 있다. 기온이 영하로 내려가는 겨울철에는 도로의 상태가 특히 더 좋지 않기 때문에 타이어관리에 더욱 신경을 써야 한다.

겨울철 운전이 위험한 이유는 눈길과 빙판길 등으로 타이어와 지면 사이의 마찰력이 약해지기 때문이다. 여기에 타이어의 특성상 노면 온도가 높아지면 고무 부분이 부드러워져 접지력이 높아지는 반면, 겨울에는 경화되는 현상이 나타나 제성능을 내기 어렵다.

이 때문에 겨울에는 안정적인 겨울용 타이어를 장착하는 것이 안전에 도움이 된다. 한국타이어앤테크놀로지가 진행한 테스트 결과에 따르면 눈길에서 시속 40km로 달리다 제동할 경우 겨울용 타이어는 제동거리가 18.49m에 불과한 반면 사계절용 타이어는 37.84m에 달하는 것으로 나타났다. 빙판길 테스트(시속 20km에서 제동)에서도 겨울용 타이어는 사계절 타이어 대비 약 14% 짧은 제동 거리를 기록했다.

겨울용 타이어를 선택했다면 4바퀴 모두 타이어를 교체하는 것이 좋다. 앞 바퀴 두 개만 겨울용 타이어로 교체했을 경우 앞 바퀴의 접지력은 증가되지만, 뒷바퀴의 접지력은 낮은 상태가 돼 급격한 코너링을 할 때 원심력에 의해 차선을 이탈할 수 있다. 반대로 뒷바퀴 두 개만 겨울용 타이어로 교체했을 때에는 뒷바퀴의 접지력은 높고, 앞 바퀴의 접지력은 낮은 상태가 돼 급격한 코너링 시, 차량 제어가 불가능해져 차량 앞쪽이 주행 도로 밖으로 벗어날 위험이 있다.

또 눈길이나 빙판길에서는 일반 노면보다 4~8배나 더 미끄럽기 때문에 급가속이나 급제동은 주의해야 하며, 출발 및 운행 중 가속이나 감속도 천천히 해야 한다.

눈길에서는 바퀴자국이 있는 부분을 지날때 핸들을 놓치지 않도록 꽉 쥐어야 하고, 언덕길에서는 미리 저속으로 기어를 변속하는 것이 좋다. 또한 내리막길에서는 엔진브레이크를 사용해야 한다. 제동을 할 경우 미끄러짐에 대비해 거리를 충분히 유지해 여유 있게 멈추어야 하며, 브레이크를 갑자기 세게 밟지 않도록 주의해야 한다.

타이어 공기압을 미끄럼 방지를 위해 평소보다 낮춰서 주행하는 것은 금물이다. 타이어 공기압은 시간이 지남에 따라 자연적으로 감소하게 되는데 특히 겨울철에는 수축 현상으로 인해 더욱 빨리 감소하는 경우가 많으므로 주기적으로 체크해 조정해줘야 한다. 또한 겨울철에는 온도차가 심해 얼었다 녹았다를 반복하기 때문에 마모가 심해지므로 타이어 공기압을 자주 확인해야 한다.

