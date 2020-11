경남정보대·부산여성가족개발원, ‘폭력예방’ MOU 체결

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 경남정보대(총장 추만석)는 11월 4일 학내 민석기념관 2층 대회의실에서 부산여성가족개발원(원장 성향숙)과 폭력 예방 등 협력에 관한 MOU를 맺었다.

두 기관은 △신입생 역량강화와 폭력 예방을 위한 정책에 관한 연구협력 △신입생 맞춤형 폭력예방 교육 지원과 홍보 등을 함께 추진하기로 약속했다.

이 대학 박용수 기획부총장은 “최근 몇 년간 성희롱, 성폭력과 관련된 문제가 대두돼 폭력예방 교육의 중요성이 점차 강화되고 있는데, 이번 협약을 통해 양 기관이 폭력예방에 크게 기여하기를 바란다”고 말했다.

부산여성가족개발원은 여성가족 분야의 정책연구를 수행하고, 정책 제안과 연계한 사업과 양성평등 교육을 실행하고, 부산여성 일자리 창출과 일생활균형, 양성평등문화 확산에 힘써 온 기관이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr