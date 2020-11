"한복은 중국 옷" 논란에 배 째라는 中게임사[부애리의 게임사전]

[아시아경제 부애리 기자] 최근 중국 게임사의 모바일게임에서 한복이 중국 것이라는 황당 주장이 나오면서 논란이 벌어진 가운데 7일 후폭풍이 계속되고 있다.

"한복은 중국 것? 中 황당 주장"

사건은 중국 게임사 페이퍼게임즈가 지난달 29일 출시한 모바일게임 '샤이닝니키'에서 최근 신규 이벤트로 우리나라 전통 한복을 추가하면서 시작됐다.

이를두고 중국 이용자들이 "한복은 조선족 의상이기 때문에 중국 것이다"라고 주장하면서 양국 이용자들 간에 논쟁이 불거졌다. 논란이 일자 회사 측은 "하나의 중국 기업으로서 페이퍼게임즈와 조국의 입장은 늘 일치한다"면서 중국 이용자들의 편에 섰다. 페이퍼게임즈는 이후에는 논쟁에 대응하기 보다 한복 아이템을 삭제하고 금액을 환불하는 조치를 내렸다.

국내 이용자들의 반발이 거세지자 페이퍼게임즈는 지난 5일 아예 한국 서비스 종료를 선언해버렸다. 회사 측은 "중국을 모욕하는 급진적인 여론을 여러차례 쏟아내면서 우리의 마지막 한계를 넘었다"면서 "중국 기업으로서 우리는 이러한 언론과 행위를 단호히 배격하고 국가의 존엄성 수호한다"고 서비스 종료 이유를 설명했다. 이 회사는 공지문에 한국의 전통의상이 중국의 영향을 많이 받았다고 주장하는 한 중국 블로그 게시글을 덧붙이기도 했다.

"中게임사 막장 운영 황당"

페이퍼게임즈의 이 같은 대응은 국내 이용자들의 공분을 샀다. 한 때 인기게임이었던 샤이닝니키는 현재 구글플레이 평점이 1점대로 추락했다. 소셜네트워크서비스(SNS)상에서는 한복은 우리 것이라는 #한복챌린지 해시태그 운동이 벌어지고 있다. 해당 게임의 만행을 고발한다는 청와대 청원도 등장했다.

국회에서도 중국 게임사의 안하무인식 태도에 대한 비판이 나왔다. 국회 문화체육관광위원회 소속 이상헌 더불어민주당 의원은 전날 성명서를 내고 "한복 동북공정론(중국 국경 안에서 전개한 모든 역사를 중국 역사로 편입하려는 연구)도 문제지만 게임개발사의 대응은 더 황당하다"고 비판했다.

이 의원은 "국내 이용자에게 사과는커녕 비난만 퍼붓고 서비스 종료를 예고하는 작태를 보였다"면서 "환불, 보상 절차조차 생략한 채 다운로드 차단, 게임서비스 종료일만 써둔 대목은 실소가 나온다"고 지적했다.

이어 그는 "공정거래위원회 모바일게임 표준약관 제13조 2항,3항을 명백하게 위반한 것"이라면서 "해외 게임사가 국내에서 막장 운영을 하지 못하도록 정부가 '국내대리인 지정 제도'를 즉각 도입해야 한다"고 촉구했다.

관련 문제가 지적되자, 페이퍼게임즈 측은 이후 다시 추가 공지문을 올리고 환불 조치 설명과 함께 공식카페 및 SNS 종료 방침도 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr