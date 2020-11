韓-우즈벡 무역협정 협상추진…정유공장 현대화 등 에너지협의

디지털산업협력 MOU 체결 합의

[아시아경제 문채석 기자] 한국과 우즈베키스탄이 무역협정 협상 개시를 본격 추진하는 등 경제통상 분야 협력을 강화한다.

성윤모 산업통상자원부장관은 6일 사르도르 우무르자코프 우즈벡 투자·대외협력무역부장관 겸 부총리와 '제10차 한-우즈벡 무역경제공동위원회'를 화상으로 개최했다.

무역경제공동위는 양국 정부 간 공식 협력 채널이다. 이번 회의는 지난 4월과 10월 양국 정상 간 전화 통화의 후속 조치를 협의하고 경제통상 관계 발전을 도모하기 위해 양국 수석대표 간 합의로 성사됐다.

양 측은 교역기반 확대를 위해 고위급 회담 등 적절한 계기에 한-우즈벡 무역협정 협상 개시를 선언하기로 합의했다.

우즈벡은 독립국가연합(CIS) 국가 중 한국과의 교역 규모가 세 번째로 크고, 국내 기업들이 가장 많이 진출해 있어 교역투자 확대 측면에서 중요성이 큰 국가다.

양국 간 무역협정은 정부가 추진하는 새로운 자유무역협정(FTA) 모델의 첫 번째 사례란 점에서도 의미가 있다.

새로운 FTA 모델은 '지속가능한 무역·투자 협력모델'로서, 시장 개방 이외에도 한국의 산업발전 경험 공유를 통해 개발도상국의 경제성장에 기여하고 협력관계를 강화하는 내용이다.

아울러 양 측은 현재 진행 중인 공동협력 프로젝트의 성과 창출을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

양국은 부하라 정유공장 현대화 기본설계 계약, 테크노파크 냉장고 공장, 국립아동병원 건립, 우즈벡 교육정보화 2차 사업, 카쉬카다리아 GTL 플랜트 건설 등 다수 프로젝트를 완료했거나 진행 중이다.

텅스텐 자원개발, 매립지 가스발전 등 국내 기업들의 투자사업 관련 협의도 양측 파트너 간에 활발히 이뤄지고 있다.

이번 회의에서 성 장관은 4차 산업혁명, 비대면 경제 대응을 위한 '디지털산업협력 업무협약(MOU)'의 필요성을 제안했으며 양측은 적절한 계기에 서명하기로 합의했다.

MOU를 기반으로 디지털헬스케어, 에너지산업 디지털 등 미래 신산업 분야로 협력을 확대한다는 계획이다.

정부는 수르길 가스화학플랜트, CNG 실린더 등 우즈벡과의 협력 사업에서 국내 기업이 겪는 애로를 해소하도록 우즈벡 정부의 협조를 당부했다.

우즈벡 에너지부가 발주한 가스복합 및 신·재생에너지 사업에 국내 기업들이 입찰 참여의향서를 제출한 데 대해 지원을 요청하기도 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr