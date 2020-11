코스피, 개인·기관 매도세에 장중 하락 전환

[아시아경제 박지환 기자] 코스피와 코스닥이 장중 모두 하락세로 전환했다.

6일 한국거래소에 따르면 오후 1시50분 기준 코스피 지수는 전 거래일보다 4.45포인트(0.18%) 하락한 2409.34에 거래됐다. 이날 지수는 0.33% 오른 2421.79에 개장했으나 2400선 초반을 중심으로 상승폭을 줄인 후 하락세로 전환됐다.

투자자별로는 외국인이 5855억원 순매수를 보이며 지수를 방어했다. 반면 개인과 기관은 각각 5852억원, 139억원 동반 순매도하며 지수를 끌어내렸다.

시가총액 상위 종목들은 상승과 하락이 엇갈리고 있다. 삼성전자와 삼성바이오로직스, 현대차, LG생활건강 등은 하락한 반면 SK하이닉스, 셀트리온 등은 올랐다. 특히 LG화학의 경우 6%대 급등했다.

코스닥 역시 전 거래일보다 8.30포인트(0.98%) 내린 836.50를 나타냈다. 시장에서 개인은 6198억원 순매수했으며, 기관과 외국인은 각각 3541억원, 2435억원 순매도했다.

시총 상위 10개 종목 중에서는 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 49,200 전일대비 250 등락률 +0.51% 거래량 1,035,638 전일가 48,950 2020.11.06 14:32 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 외국인 1만 2000주 순매도… 주가 1.12%부진했던 카카오게임즈, 외국인 러브콜에 반등 시동[클릭 e종목]"카카오게임즈, 내년 성장 '엘리온'에 달렸다" close 와 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 143,800 전일대비 900 등락률 +0.63% 거래량 412,645 전일가 142,900 2020.11.06 14:32 장중(20분지연) 관련기사 에코프로비엠, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 1.58% ↑트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭 close 을 제외한 모든 종목이 내렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr