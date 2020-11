유승민 “여성가족부 장관 사퇴 아닌 해체가 정답”

“권력형 성범죄 피해자 고통 받는데…장관이 막말”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 6일 이정옥 여성가족부 장관이 고(故) 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장의 성추행으로 치러지는 내년 4월 보궐선거를 ‘국민 전체가 성인지성을 집단학습 할 수 있는 기회’라고 한 것에 대해 “이 장관 사퇴가 아니라 여가부 해체가 정답”이라고 밝혔다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “(이 장관은) 여가부 장관으로서 최소한의 의식도, 양심도, 자격도 없음을 스스로 보여줬다”며 “권력형 성범죄의 피해자들은 지금 이 순간에도 극심한 고통을 받고 있는데 장관이라는 공직자가 저런 막말을 해도 장관 자리에 버젓이 버티고 있는 게 문재인 정권의 본질”이라며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “오 전 시장 성범죄 피해자는 ‘그럼 나는 학습교재냐. 내가 어떻게 사는지 티끌만 한 관심이라도 있다면 저 따위 말은 절대 못한다. 저 소리 듣고 오늘 또 무너졌다. 역겨워서 먹은 음식 다 토하기까지 했다. 내 앞에서도 저렇게 말할 수 있을지 궁금하다’고 절규했다”며 “피해자의 목소리는 우리를 너무 가슴 아프게, 분노하게 한다”고 밝혔다.

유 전 의원은 “반여성적인 여가부라면 필요 없다. 저는 2017년 대선 때 여가부 폐지를 약속했다”며 “여성의 건강, 복지, 자녀보육, 교육은 보건복지부와 교육부가 제대로 챙겨야 한다. 여성의 일과 가정의 양립, 직장에서의 차별 금지, 육아휴직은 고용노동부가 제대로 챙겨야 한다”고 말했다.

유 전 의원은 “여성의 인권은 법무부가 제대로 챙겨야 한다. 범국가 차원의 저출산 대책, 성인지 예산은 대통령이 기획재정부, 관련부처들과 챙겨야 한다. 여성의 인권과 사회참여, 경제활동이 보장된 국가들도 여성부를 따로 두지 않는다”며 “모든 국가정책에는 인구의 절반인 여성이 해당되지 않는 곳이 없는데 여가부를 따로 두는 것은 오히려 제대로 된 여성정책을 방해할 뿐”이라고 밝혔다.

유 전 의원은 “여성을 내세워 1조2000억원의 예산을 쓰면서 여성을 위해 제대로 하는 일은 없이 막말만 하는 여가부 ”라며 “각 부처에 여성정책을 담당하는 국을 만들고 기재부 예산실에 여성예산국을 만드는 것이 훨씬 더 여성정책을 제대로 하는 길”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr