장성군, 화훼종묘분야 공모 선정…전남서 ‘유일’

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 농림축산식품부의 ‘2021년 종자산업 기반 구축사업’ 화훼산업 분야에 전국 지자체 중 유일하게 선정됐다고 5일 밝혔다.

군은 10억 송이 가을꽃을 감상할 수 있는 ‘황룡강 노란꽃잔치’가 지난해까지 3년 연속 100만 방문을 기록하며, 전남도 대표 축제로 자리잡았다.

최근에는 주민들이 마을 자투리 땅마다 조성한 게릴라정원이 소소하고 색다른 볼거리도 선사해 주목 받고 있다.

이번 공모 선정을 통해 사업비 10억 원을 확보한 군은 화훼 품종 연구시설과 화훼 전문 육묘장 등을 조성할 계획이다.

또 시설이 갖춰지면 직접 생산한 종자 및 종묘를 합리적인 가격으로 공급할 수 있다.

나아가 국산 종자 채종·육묘사업도 추진해 외국 종자 구입 시 발생하는 특허권(로열티) 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대를 모은다.

유두석 군수는 “농업분야의 ‘반도체’라 불리는 종자산업의 기반을 구축, 화훼 농가 생산비를 절감하고, 나아가 군 종묘를 전국으로 확대 공급해 국내 화훼산업을 선도할 계획이다”며 “장기적으로는 화훼 종묘 국산화에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

