광주 서부경찰서, 광주경찰청 주관 ‘베스트 수사팀·슈퍼캅스’ 선정

지능범죄수사 1팀·형사 1팀

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 서부경찰서는 광주지방경찰청 주관 올해 3분기 베스트 수사팀 1위에 지능범죄수사 1팀, 슈퍼캅스 2위에 형사 1팀 각 선정 됐다고 5일 밝혔다.

지능범죄수사 1팀은 공직선거법위반 사범 5명 검거 및 우수한 코로나대응 등의 성과를 올렸다.

형사 1팀은 동네조폭 등 116건·96명을 검거하는 실적을 올렸으며, 지난 1분기에서도 슈퍼캅스에 선정된 바 있다.

임광문 서부경찰서장은 “코로나19라는 특수한 상황과 높은 치안수요에도 불구하고 직원들의 소통과 협력을 바탕으로 이룬 성과다”며 “앞으로도 적극적인 수사활동을 통해 민생치안 확립과 사회적 약자보호에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr