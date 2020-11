관악농협, 태풍·폭우피해 지역농협에 성금 4000만원 전달

[아시아경제 이관주 기자] 서울 관악농협(조합장 박준식)은 지난 여름 폭우와 태풍으로 심각한 피해를 입은 지방 농협에 피해복구 성금 4000만원을 전달했다고 5일 밝혔다.

관악농협은 지난달 30일 전남 영암군 서영암농협과 비금농협에 각 1000만원을 시작으로 이날 경북 영덕농협과 경남 남거창농협에 각각 500만원씩 총 1000만원의 태풍피해 복구 성금을 전달했다. 관악농협은 추후 충남 아산 송악농협과 영인농협에 각 500만원의 성금을 추가 전달할 계획이다.

아울러 관악농협은 수확기 농산물 판로 확보에 어려움을 겪는 피해 지역의 우수 농산물을 출하받아 이달 6일까지 직거래장터를 마련해 판매하고 있다.

박준식 관악농협 조합장은 "정부에서도 특별재난지역으로 선포하는 등 지난 여름 태풍 피해를 입은 지역 주민과 농업인들께 위로의 말을 드린다"며 "코로나19로 어려움을 겪는 농업인을 위해 도시농협에서도 관심을 갖고 농산물 직거래 판매 및 일손돕기 등 참여와 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr