LGU+ "화웨이 지장 없어..2G 내년 철수"(종합)

[아시아경제 구채은 기자] 이혁주 LG유플러스 최고재무책임자(CFO)는 5일 지난 3분기 실적발표 이후 열린 컨퍼런스콜에서 "화웨이 이슈가 주가에 부분적으로 악영향을 끼치고 있는 걸 인지하고 있다"면서도 "다만 이는 미중 갈등 문제이고, 일부 그 내용이 LG유플러스 주가에 영향을 미치더라도 서비스에는 지장을 주지 않는다"고 밝혔다.

이 CFO에 따르면 LG유플러스의 5G 커버리지 중 화웨이 비중은 30% 수준이다.

그는 "커버리지가 완성됐고 유지보수 인벤토리(재고)도 확보돼 현재 제공하는 서비스는 앞으로도 문제가 없을 것"이라며 "28GHz 서비스나 6G에서 문제가 있을 수 있지만 아직은 먼 아젠다(주제)"라고 전했다.

2세대(2G) 서비스를 내년 종료한다고 밝혔다. LG유플러스는 “내년에 2G 주파수를 재할당 받는 것은 검토하고 있지 않다”면서 “현재 가입자 감소 추이와 이미 20년 정도 흘러 노후화된 장비 등을 고려하면, 서비스가 만료되는 내년 6월에는 정부 승인을 받아 철수하는 게 맞는 것 같다”고 언급했다.

5G 중저가요금 출시는 검토할 예정이다. 이 CFO는 "가입자 효익 가치 차원에서 (출시를) 검토할 것"이라고 밝혔다. 다만 "현재 타사에서 출시하고 있는 5G 중저가요금제는 요금인하 관점보다는 각사 별로 20%정도를 차지하고 있는 5G가입자로의 전이 성격이 더 강하다"면서 "요금 카니발 측면에서 큰 변화는 없을 것"이라고 말했다.

한편 LG유플러스는 이날 매출 3조3410억원, 영업익 2512억원으로 전년대비 각각 5.9%, 60.6% 성장한 3분기 실적을 발표했다.

