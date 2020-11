[아시아경제 임철영 기자] 정부가 필리핀을 강타한 태풍 고니로 피해를 입은 필리핀을 돕기 위해 20만 달러 규모의 인도적 지원을 제공하기로 했다고 5일 밝혔다.

필리핀에서는 이번 태풍으로 20명 이상의 사망자 및 37만 명 이상의 이재민을 포함해 약 160만 명의 피해자 발생했다.

외교부 당국자는 "이번 지원은 필리핀 국제적십자를 통해 이뤄진다"면서 "정부는 우리의 긴급지원이 태풍으로 피해를 입은 필리핀 사람들의 조속한 일상생활 복귀에 도움이 되기를 기대하고 있다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr