128명 울린 '인터넷 중고명품 사기' 20대 여성 일본서 강제 송환

피해액만 6억원…전국 수배만 115건

피해자모임 카페 만들어질 정도

일본 출국 4년 만에 검거



베트남서 4000억원대 온라인 도박장 운영

30대 남성도 국내 압송

[아시아경제 이관주 기자] 인터넷 중고거래 사이트에 허위 명품 판매글을 올려 6억여원을 가로챈 뒤 해외로 도주했던 상습 사기범이 국내로 강제 송환됐다.

경찰청은 5일 오후 일본 인터폴과의 공조를 통해 20대 여성 A씨를 인천공항으로 압송했다고 밝혔다.

A씨는 2016년 3월부터 올해 10월까지 온라인에서 중고 명품을 판매할 것처럼 속여 거래금액을 송금하도록 유도하거나, 물품을 사면서 거래금액을 송금한 것처럼 허위문자를 전송하는 등의 방법으로 돈과 물품을 속여 빼앗은 혐의를 받고 있다. A씨에게 피해를 본 인원만 128명, 피해금액은 6억2838만원에 달하는 것으로 파악됐다.

특히 2016년 7월 일본으로 출국한 이후에도 현지에서 지속적으로 유사 범행을 저질러 전국적으로 총 115건에 달하는 수배가 내려진 상태였다. A씨의 계속된 범행에 피해자들이 모인 인터넷 카페까지 만들어지는 등 온라인에서 A씨의 사기행각은 유명세를 떨치기도 했다.

경찰은 범행에 사용된 일본 주소지 등을 통해 A씨를 추적하고 일본 인터폴 및 주일본 경찰주재관과의 공조를 통해 지난달 26일 현지에서 A씨를 검거했다. 경찰은 알려지지 않은 피해자가 더 있을 것으로 보고 수사에 속도를 낼 방침이다.

장우성 경찰청 외사수사과장은 “사기 범행이 지속된 점 등을 미리 파악하고 일본 인터폴과 협력해 적극적으로 검거·송환한 모범 사례”라며 “앞으로도 인터폴 채널을 통해 국외도피사범 추적 및 검거에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이와 함께 경찰은 이날 오전 불법 온라인 도박장을 개설·운영한 30대 남성 B씨도 베트남에서 국내로 송환했다. B씨는 2016~2018년 베트남 호치민시에서 4000억원대 규모의 불법 온라인 도박장을 만들어 운영한 혐의를 받는다.

타인의 여권을 불법으로 사용해 도피를 이어온 B씨는 경찰의 인터폴 적색수배 및 베트남 '코리안데스크' 등 국제공조 수사 끝에 지난달 현지에서 검거됐다.

