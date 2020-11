KT&G, 창사 이래 최대 분기매출·영업이익 달성…전 사업 고른 성장

국내 궐련 담배 시장점유율 64.9%, 10년 기록 중 최고치

중동 등 주력시장 수출 확대로 해외 담배 판매량 전년 대비 30.9% 증가

코로나19 영향으로 인삼 매출은 다소 감소

[아시아경제 최신혜 기자] KT&G가 3분기 담배, 해외시장, 부동산 등 전 사업 분야에서 고른 성장을 보이며 창사 이래 최대 분기 매출과 영업이익을 달성했다.

5일 KT&G는 3분기 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 10.7%, 13.6% 증가한 1조4634억원과 4346억원을 기록하며, 3분기 시장 컨센서스를 상회한 어닝서프라이즈를 달성했다고 밝혔다.

KT&G, 냄새저감 궐련 담배 인기…해외시장 수출 확대

KT&G 개별실적 기준 매출과 영업이익은 각각 9088억원, 3536억원으로 전년 같은 기간보다 25.6%, 24.1% 성장했다. 호실적의 배경으로는 ▲① 국내 저자극·냄새저감 제품 성장세 지속 ▲NGP 전용스틱 M/S 상승 ▲해외시장 성장세 지속 등이 꼽혔다.

KT&G의 국내 궐련 담배 판매량은 전년 동기보다 8.2% 증가한 119억 개비를 달성했고 시장점유율은 교환자료 기준 64.9%로 0.9%p 증가했다. 소비자 니즈에 부합한 저자극·냄새저감 제품들이 지속적인 성장세를 보인 데 따른 성과다. 특히 KT&G의 3분기 궐련 담배 시장점유율은 지난해 4분기 64.1%보다 높은 64.9%를 기록했는데, 이는 지난 10년간 기록 중 최고 수치다.

전자담배의 경우 궐련 담배 수요 증가 등 영향으로 시장 정체가 지속되고 있음에도, ‘릴 하이브리드2.0’ 인기와 ‘핏·믹스’ 신제품 등에 힘입어 전용스틱 점유율 35.1%(CVS기준)를 기록하면서 상승 추세를 보였다.

3분기 해외담배 판매량은 전년동기 대비 30.9% 증가한 127억 개비, 매출액은 28.2% 증가한 2629억원을 달성했다. 중동 등 주력시장 수출이 확대되며 매출을 견인했으며, 미국ㆍ러시아 등 해외법인의 경우 유통망 확대 등 영향으로 판매량이 늘었다. KT&G는 4분기에도 주요 진출국 유통 강화 및 브랜드 포트폴리오 확충 등을 통해 시장 저변 확대에 노력하고, 중남미ㆍ아프리카 등 신시장 적극 개척을 통해 연내 수출 100여 개국을 달성할 계획이다.

부동산 사업의 경우 임대 및 분양사업으로 3분기 매출액 및 영업이익은 전년동기 대비 각각 44.6%, 23.1% 증가했다. 매출액은 1138억원, 영업이익은 464억원을 기록했다.

KGC인삼공사, 해외 여행객 급감으로 매출 회복 지연…온라인 매출 ↑

KGC인삼공사의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 1.0% 감소한 4224억원을 기록했으며, 영업이익은 814억원으로 1.6% 소폭 증가했다.

국내 부문 매출은 3886억원으로 전년 동기 대비 0.5% 감소했다. KGC인삼공사 측은 "추석 선물 수요의 효과적 흡수 등으로 인해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향을 최소화했지만 해외 여행객 급감, 다중집객시설 기피 현상 지속 등으로 면세포함 법인채널 매출 회복이 지연되고 있다"고 설명했다. 다만 비대면채널 선호 트렌드에 신속히 대응한 결과 홈쇼핑ㆍ온라인 채널 매출은 상승했다.

해외부문 3분기 매출은 전년 대비 6.1% 감소한 338억원을 기록했다. 코로나19 영향을 최소화하기 위해 온라인 중심 마케팅 및 맞춤형 전략제품 육성 강화에 나서 현지 실소비는 증가했다는 것이 KGC인삼공사 측 설명이다. 반면 중화권 대면채널 휴업이 지속되고 이동금지령, 해외면세점 운영의 어려움 등으로 인한 전반적 소비는 감소했다.

