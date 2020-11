카카오, 또 역대급 실적…사상 최초 분기 매출 '1조' 돌파(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 사상 최초로 분기 매출 1조원, 영업이익 1000억원을 돌파하면서 역대 최고 매출과 영업이익 기록을 다시 한 번 갈아치웠다.

카카오는 3분기 매출이 1조1004억원, 영업이익 1202억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 41%,103% 늘어난 수치로 분기 기준 역대 최고 실적이다. 카카오는 7분기 연속 최대 영업이익 행진을 이어갔다.

카카오의 호실적은 카카오톡을 기반으로 한 광고, 커머스 사업과 글로벌 콘텐츠 사업이 이끌었다. 카카오의 매출은 '플랫폼 부문'과 '콘텐츠 부문' 2가지로 나뉜다. 톡비즈,포털,신사업 등을 포함한 플랫폼 부문 매출은 전년 동기 대비 58% 증가한 5544억원을 기록했다. 콘텐츠 부문 매출은 5460억원으로 1년 전보다 26% 늘었다.

특히 카카오톡 기반의 온라인 커머스 사업의 성장세가 돋보였다. 카카오톡 내 광고인 '비즈보드'와 '선물하기','톡스토어' 등 커머스 부분이 포함된 톡비즈 매출은 2844억원을 기록했다. 전년 동기 대비 75% 증가한 수치다. 포털 다음(Daum)을 활용한 사업 부문인 포털비즈 매출은 4% 감소한 1212억원으로 집계됐다.

신사업 부문 매출은 1488억원으로 카카오모빌리티의 택시 플랫폼 사업의 매출 확대와 카카오페이 결제 거래액이 증가하며 139%의 성장세를 나타냈다. 가맹택시 '카카오 T 블루'도 운영대수 1만대를 돌파하며 신사업 성장에 힘을 보탰다.

웹툰ㆍ웹소설 등 콘텐츠 사업의 성장세도 실적 개선에 한 몫 했다. 유료 콘텐츠 매출은 일본을 중심으로 글로벌 거래액 성장이 가속화되면서 전년 동기 대비 61% 성장한 1484억원을 기록했다. 카카오 관계자는 "카카오재팬의 웹툰 플랫폼 '픽코마'는 월간 활성 이용자 수와 일 거래액이 연일 최고치를 경신하며 7월부터 일본 만화앱 매출 1위를 기록 중"이라고 설명했다.

게임 콘텐츠 매출은 신규 모바일 게임 '가디언 테일즈'의 흥행에 힘입어 전년 대비 52% 성장한 1504억원을 달성했다. 뮤직 콘텐츠 매출은 전년 대비 3% 증가한 1557억원을 기록했다. 지식재산권(IP) 비즈니스와 기타 매출은 전년 동기 대비 2% 증가한 915억원이다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr