송파구, 지역주민과 함께하는 김장김치 나눔 행사 개최

지역 주민과 함께 독거어르신 등 취약계층에 김장김치 100박스 전달

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 구립 노인복지관 송파실벗뜨락을 통해 3일부터 4일까지 ‘지역주민과 함께하는 김장김치 나눔행사’를 개최했다.

김장김치는 혹한기를 버티게 한다. 그러나 독거어르신들이 홀로 김장을 담그기는 불가능하기 때문에 이웃의 도움이 절실한 형편이다.

이에 송파구와 복지관, 지역주민들이 뜻을 모아 취약계층 어르신들의 건강한 겨울나기 지원에 나선 것이다.

우선 지역 봉사단체 실버사랑행복나눔회와 행복나눔봉사단에서 배추 300포기, 무 100개, 고춧가루 30kg 등 김장물품을 후원하였다.

전에는 못본 긴 장마 탓에 김장 양념 채솟값이 큰폭으로 치솟았지만 십시일반 정성을 모았다.

봉사단원 30명은 앞치마와 고무장갑으로 무장하고 절인 배추에 속을 채웠다. 자기 집 월동준비보다 서둘러 이웃을 위한 김장을 마쳤다.

김장김치 500kg은 노인맞춤돌봄 생활지원사의 도움으로 100가구(가구당5kg)에 전달됐다.

특히 기초생활수급 및 독거가구, 차상위 계층, 저소득층 어르신 가구에 김치를 전달하며 안부까지 확인하는 등 심리적 안정을 도왔다.

박성수 구청장은 “모두가 어려운 시기에 정성을 모아준 지역 주민들께 감사의 마음을 전한다”면서 “다양한 복지정책을 세심히 실시, 취약계층 어르신들께서 무사히 겨울을 나실 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

