美 파리기후협약 재가입 운명은 대선 결과에

[아시아경제 조유진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 내친 파리기후협약의 탈퇴 절차가 4일(현지시간) 공식 발효된 가운데 미국 대선결과에 따른 재가입 여부에 이목이 쏠린다.

블룸버그통신 등에 따르면 미국의 파리기후협약 탈퇴가 4일(현지시간)부터 공식 발효됐다. 미국은 트럼프 대통령이 2017년 6월 협약 탈퇴를 선언한 후 지난해 11월 4일부터 탈퇴 절차를 밟아왔다. 협약 규정에 따라 절차 돌입 후 1년이 지난 이날 미국의 탈퇴가 공식화 됐다.

파리기후협약은 지구 평균온도가 산업혁명 이전보다 섭씨 2도 이상 상승하지 않도록 온실가스 배출량을 줄이는 것을 목표로 한다. 2015년 21차 유엔 기후변화협약 당사국총회(COP21) 본회의에서 195개 당사국이 채택했으며, 협약 서명국 중 탈퇴한 국가는 현재까지 미국이 유일하다.

조 바이든 민주당 대선후보가 파리기후협약 재가입을 공약으로 내세워 온 만큼 대선 결과에 따라 협약 재가입 운명이 결정될 전망이다.

전날 치러진 미국 대선은 일부 주에서 개표가 지연되는 가운데 트럼프 대통령과 바이든 후보 모두 승리를 주장하는 등 대혼전 양상을 띠고 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr