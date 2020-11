[아시아경제 장세희 기자]홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 4일 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 음성 판정을 받았다.

기획재정부는 이날 오후 홍 부총리가 보건당국으로부터 코로나 19 음성 통보를 받았다고 밝혔다.

홍 부총리는 이날 오후 1시께 마포구 상암동에 위치한 마포구보건소에서 코로나 19 검사를 받았다.

중앙재난안전대책본부는 지난달 26일 이건희 삼성그룹 회장의 빈소가 차려졌던 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 방문했던 이들에게 가까운 보건소 선별진료소에서 코로나19 검사를 받을 것을 이날 권고했다. 당시 빈소를 다녀간 사람 중 최근 코로나19 확진자가 나왔기 때문이다.

이에 홍 부총리는 코로나 19 음성 판정을 받음에 따라 국회 예산결산특별위원회에 참석할 계획이다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr