[아시아경제 구은모 기자] 동일고무벨트 동일고무벨트 163560 | 코스피 증권정보 현재가 8,810 전일대비 20 등락률 -0.23% 거래량 42,191 전일가 8,830 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 4월 28일 코스피, 11.32p 오른 1934.09 마감(0.59%↑)[특징주]동일고무벨트, 오거돈 부산시장 사퇴에 이틀 연속 강세4월 23일 코스피, 18.58p 오른 1914.73 마감(0.98%↑) close 는 캐터필러(CATERPILLAR)와 1507억9665만원 규모의 러버트랙 공급계약을 체결했다고 4일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 57.57% 규모이며, 계약기간은 2023년 10월31일까지다.

