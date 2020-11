[아시아경제 구은모 기자] 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 176,700 전일대비 13,400 등락률 +8.21% 거래량 623,165 전일가 163,300 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승美 대선 결과에 촉각…코스피, 바이든 당선 기대감에 상승 출발 close 은 시설자금(250억원)과 운영자금(50억원) 조달을 위해 총 300억원 규모의 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 4일 공시했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr