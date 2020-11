이혁제 전남도의원, 바닥으로 떨어진 ‘학교 신뢰도’ 강하게 질타

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 교육위원회 소속 이혁제(더불어민주당·목포4) 의원은 4일 전남도교육청 행정감사에서 학교에 대한 학생들의 신뢰가 크게 떨어진 점을 강하게 질타했다.

이혁제 의원은 “시험지유출 사건을 학생들이 학교와 교육청에 알리지 않고 전남경찰청에 신고한 이유를 알아보니 학교에 대한 신뢰가 무너져 있었다”며 “학생들이 학교에 대한 신뢰가 무너진 이유는 최근 발생한 2건의 큰 학교폭력이 발생했고 이에 대한 학교와 교육당국의 조처가 너무 미흡했다고 생각했기 때문이다”고 꼬집었다.

그러면서 학교의 조직적 개입 여부와 수능을 앞둔 학생들에 대한 적절한 후속조처 등의 문제점을 강하게 지적했다.

완도고 최영민 교장은 “학교폭력을 당한 학생이 아프고 힘들었을 것으로 생각한다”며 “전남대병원에 병문안을 통해 학교에서 최선을 다해 사건 처리를 하도록 약속하고 위로했다”고 말했다.

또 “학교폭력과 시험지 유출 사건이 발생한 당시에는 굉장히 어려웠고 힘들었지만, 현재는 안정적으로 진행되고 있다”고 강조했다.

이 의원은 시험지유출 당시 도교육청이 전문 진로진학팀을 파견해 학교에 도움을 주려했으나 완도고가 “외부 인원이 왔을 때 학생들이 더 불안해하니 자체적으로 하겠다”고 거부한 점도 지적했다.

특히 “외부 인원이 학생들은 불안한 것이 아니라 오히려 학교를 더 못 믿는다. 차라리 외부에서 전문가들이 와서 자신들의 입시지도를 해주길 바란다”고 강조했다.

이외에도 이 의원은 완도고와 순천효천고의 학생 제보자 보호 등에 대해서도 지적했다.

특히 순천효천고가 학교 시험지유출 제보자 색출을 위해 설문조사를 실시한 점을 비난했다.

순천효천고는 지난해 12월 23일 발생한 한국사 기말고사를 특정반에 유출한 내용을 제보한 학생을 색출하기 위해 학교 뜻이 아닌 전남교육청의 지시라며 ‘답변을 하지 않을 경우 진실성을 의심받게 된다’며 답변을 강요했다.

설문지에는 시험지 유출과 관련된 내용을 유포한 학생의 이름과 반명을 상세하게 적으라는 질문이 적혀 있었다.

이혁재 의원은 “전남교육이 지난해 큰 홍역을 치렀고 전국적인 불명예스러운 비리가 계속 터져 자칫 전국적인 전남교육의 신뢰를 떨어뜨리는 사건이 됐을 것이다”며 “입학사정은 전남 학생들이 피해볼 수 있다고 생각하므로 그것에 대한 통렬한 반성이 교육당국은 있어야 한다”고 강조했다.

이에 위경종 교육국장은 “도교육청은 순천효천고가 실시한 설문조사를 지시한 적이 없었다”며 “이런 일이 한 번씩 생길 때마다 그동안 해왔던 노력들에 대해 많은 의심을 받게 되고 비난을 받게 된다. 앞으로 학사운영이나 평가 관련 비리를 최대한 단절할 수 있도록 교원들에 대한 복무나 연수를 더 강화하고 다시는 재발되지 않도록 충분하게 조치하고 준비하겠다”고 답변했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr