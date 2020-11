노래도, 연기도 하는 박지훈 "악역 도전하고 싶다"

가수 박지훈이 악역 연기를 해보고 싶다고 밝혔다.

박지훈은 4일 오후 4시 온라인을 통해 진행한 첫 번째 정규 앨범 'MESSAGE'(메세지) 발매 기념 컴백 쇼케이스에서 가수와 배우로 모두 활동하고 있는 것에 관해 말했다.

그는 "두 가지 다 즐기고 좋아하는 것도 있지만 각각 영감을 받는 느낌이 다르다. 가수 활동을 함으로써 연기에 도움이 되는 게 있고, 연기를 함으로써 곡에 대한 몰입이나 이해도가 높아진 것 같다. 각각 다른 장점이 있다"고 이야기했다.

타이틀곡 'GOTCHA'의 뮤직비디오를 통해 노래와 연기를 동시에 보여줬다. 그는 이번 뮤직비디오 속 자신의 연기에 대해 "솔직히 말하면 이런 악역 같은 느낌을 해보고 싶었다. 마침 콘셉트에 느와르 같은 느낌이 있어서 바로 변신해 볼 수 있었다"고 했다.

배우 활동도 하고 있는 만큼 박지훈은 "(악역에) 도전하고 싶은 의향은 너무 있다"며 연기 변신을 희망했다.

한편 박지훈의 첫 정규 앨범은 이날 오후 6시부터 음원 사이트를 통해 들을 수 있다.

권수빈 연예기자