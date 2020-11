트럼프로 판세 기울었나…코스피, 대형 기술주 위주 상승 마감

한화솔루션·씨에스윈드 친환경주 급락

[아시아경제 이민지 기자]미국 대선 진행 결과에 높은 변동성은 보였던 코스피가 4일 상승 마감했다. 대형 기술주는 큰 폭의 오름세를 보였지만, 조 바이든 후보의 수혜주로 꼽혔던 친환경 관련주는 하락했다.

코스피는 이날 전장대비 0.6%(14.01포인트) 오른 2357.32로 장을 끝마쳤다. 코스피는 바이든 후보의 우위를 예견했던 미국 주식시장의 영향을 받아 전장보다 0.8%가량 상승한 2361.32로 출발했다. 그러나 개표가 진행되면서 예상과 달리 경합주에서 도널드 트럼프 대통령의 선전이 이어지자 장중 하락 전환하기도 했다.

투자자 동향을 보면 개인이 1672억원, 외국인이 2183억원어치 주식을 팔아치웠고, 기관은 홀로 3442억원을 순매수했다.

코스피시장에선 대형 기술주들이 큰 폭의 오름세를 보였다. 반면 친환경주는 급락했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 298,500 전일대비 15,500 등락률 +5.48% 거래량 1,619,919 전일가 283,000 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승주가 출렁여도 LG화학 사들이는 外人코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭 close 는 전장보다 5.5%오른 29만8000원을 기록했고 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 359,500 전일대비 23,000 등락률 +6.84% 거래량 1,421,689 전일가 336,500 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 카카오, 최근 5일 개인 32만 2603주 순매수... 주가 35만 8000원(+6.39%)예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승美 대선 결과에 촉각…코스피, 바이든 당선 기대감에 상승 출발 close (6.8%), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 837,000 전일대비 55,000 등락률 +7.03% 거래량 196,733 전일가 782,000 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승외국인, 4주만에 '팔자'…배터리株는 담아공정위, 네이버 이어 구글 정조준…"심사보고서 연내 발송" close (7%)도 큰폭의 오름세를 보였다. 반면 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 98,700 전일대비 10,800 등락률 -9.86% 거래량 1,700,382 전일가 109,500 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 [특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까서학개미 차세대 성장株 담고, 동학개미 신재생에너지 베팅 close (-9.86%), LS(-5.54%), 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 2,825 전일대비 265 등락률 -8.58% 거래량 39,390,819 전일가 3,090 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 [특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'신성이엔지, 검색 상위 랭킹... 주가 -5.5%탄소 이제는 저장합니다! 국내 최초 친환경 ‘이 기업’! close (-8.58%), 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 42,700 전일대비 4,150 등락률 -8.86% 거래량 16,681,752 전일가 46,850 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 [특징주]초접전 美 대선…바이든 수혜종목 친환경주 '급락'한화솔루션, 주가 4만 6700원 (-0.32%)… 게시판 '북적'서학개미 차세대 성장株 담고, 동학개미 신재생에너지 베팅 close (-8.86%) 등 친환경주는 하락했다.

코스닥지수는 이날 전장 대비 1.04%(8.51포인트) 오른 826.97로 장을 끝마쳤다. 지수는 전장보다 0.93%(7.58포인트) 오른 826.04로 출발했지만, 장중 하락 전환하며 큰 폭의 변동성을 나타냈다. 투자자 동향을 보면 개인이 순매수를 유지하다 순매도로 전환해 626억원어치의 주식을 팔아치웠다. 반면 기관과 외국인은 장 막판 순매수로 전환해 각각 84억원, 785억원어치의 주식을 사들였다.

코스닥시장에서 시가총액 상위종목들을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 90,700 전일대비 1,800 등락률 +2.02% 거래량 1,345,862 전일가 88,900 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 美 대선 결과에 촉각…코스피, 바이든 당선 기대감에 상승 출발코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착 close 가 전 장보다 2.02% 오른 9만700원에 장을 마감했다. 이외에도 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 176,700 전일대비 13,400 등락률 +8.21% 거래량 623,039 전일가 163,300 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승美 대선 결과에 촉각…코스피, 바이든 당선 기대감에 상승 출발코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭 close (8.21%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 114,700 전일대비 1,100 등락률 +0.97% 거래량 311,858 전일가 113,600 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승美 대선 결과에 촉각…코스피, 바이든 당선 기대감에 상승 출발상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착 close (0.97%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 69,200 전일대비 2,700 등락률 +4.06% 거래량 1,418,421 전일가 66,500 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 예측불허 美대선…트럼프 우세 속 기술주 상승상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착케이엠더블유, LED 테마 상승세에 0.78% ↑ close (4.06%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 135,200 전일대비 1,100 등락률 +0.82% 거래량 327,048 전일가 134,100 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥 약 2% 오르며 마감…6월 이후 최대 상승폭상승세 유지하는 코스피… 2330선 안착장 초반 상승세…코스피·코스닥 모두 1%대 UP close (0.82%)이 올랐다.

이경민 대신증권 연구원은 “예상치 못한 트럼프의 재선으로 대형 IT, 인터넷 주식이 강세를 보였고 신재생에너지 관련주는 약세를 보였다”며 “국내 주식시장에선 기존 주도주(인터넷, 반도체, 2차전지, 제약·바이오, 자동차)에 대한 큰 변화는 없을 것으로 전망된다”고 말했다.

