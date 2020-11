[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 확진자인 서울시 출입기자와 지난 2일 오찬을 해 밀접접촉자로 분류돼 3일부터 자가격리에 들어간 영등포구 홍보미디어과장과 언론홍보팀장 등 직원 5명이 3일 오후 코로나19 검체 검사를 받아 4일 음성 판정을 받았다.

이들은 2일 서울시청 부근 한 음식점에서 서울시 출입기자와 함께 오찬을 했다.

이 출입기자가 3일 코로나19 확진자로 밝혀지면서 이들 영등포구 직원들도 이날 오전 이런 사실을 전달받고 영등포구 보건소에서 검체 검사를 받은 후 자택에서 자가 격리 중 4일 오전 음성 판정 통보를 받았다.

한 직원은 "영등포구 보건소로부터 오전 메시지를 통해 음성 판정 통보를 받았다"고 전했다.

그러나 이들은 3일부터 2주간 자가격리를 하면서 온라인으로 보도자료 작성 업무을 보고 있다.

