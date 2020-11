[아시아경제 권재희 기자] 조 바이든 미국 민주당 대선후보가 미 동부시간으로 4일(현지시간) 0시 30분(한국시간 4일 오후 2시30분) 입장을 발표할 예정이라고 CNN방송이 보도했다.

보도에 따르면 바이든 후보는 자택이 있는 델라웨어주 윌밍턴에서 입장을 발표할 예정이다.

미국에서는 3일 치러진 대선 개표가 한창 진행 중인 가운데 핵심 경합주 6곳 중 플로리다 등 5곳에서 도널드 트럼프 대통령이 우위를 보이고 있다.

