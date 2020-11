[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 4일 서울 서대문구 미근동 경찰청사에서 제72주년 '과학수사의 날' 기념식을 개최했다.

이날 기념식에서는 최영식 전 국립과학수사연구원장, 사단법인 한국화재조사학회, 이준호 강원지방경찰청 경감이 과학수사 대상의 영예를 안았다.

송민헌 경찰청 차장은 기념식에서 "올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 우려로 변사 현장에 나오는 검시 조사관과 현장 과학수사요원의 어려움이 많았다"면서 "어려운 근무 여건 속에서도 현장의 난제를 해결하고자 스스로 연구하는 과학수사요원들의 열정이 과학수사 발전을 이끌어온 원동력"이라고 치하했다.

한편 경찰청은 과학수사요원을 위한 맞춤형 예방접종과 특수건강검진, 심리 역량 강화 워크숍 등을 비롯해 분야별 인력 증원 등 과학수사 지원에 나서겠다는 뜻도 밝혔다.

