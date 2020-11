HB엔터, 나병준 매니지먼트 부문 대표 영입

[아시아경제 김흥순 기자] HB엔터테인먼트가 매니지먼트 부문 대표로 나병준 전 판타지오 대표를 영입했다.

HB엔터테인먼트는 아티스트 발굴, 기획, 사업에 전문성을 갖춘 나 대표와 함께 드라마 제작과 배우 매니지먼트의 시너지를 강화할 계획이라고 4일 밝혔다. 나 대표는 "소속 배우와 회사가 상생하며 동반 성장할 수 있도록 모든 역량을 총동원해 몰입하겠다"고 각오를 말했다.

HB엔터테인먼트는 또 드라마부문 조직도 개편했다. 'SKY 캐슬' '별에서 온 그대' '내 딸 서영이' 등 다수 히트작을 낸 드라마 부문의 기획총괄은 자회사 필름부티크의 윤고운 대표가 맡는다. 윤 총괄은 '킬미힐미' '닥터스' '결혼계약' 등 작품성과 화제성을 두루 갖춘 드라마를 기획한 베테랑 프로듀서로 지식재산(IP) 기획 전반을 책임진다.

이 밖에 HB엔터테인먼트 관계사인 영화사 이창의 신작 '죽여주는 로맨스'로 내년 관객과 만날 예정이다. 이 작품은 섬나라 재벌과 결혼 후 은퇴한 전직 여배우가 옆집 삼수생을 만나면서 벌어지는 이야기를 그린 뮤지컬 영화다. '남자사용설명서'의 이원석 감독이 연출을 맡았다.

