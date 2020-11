"짝퉁시계 판매 성행" 주장에 쿠팡 "SNS가 불법 온상"(종합)

시계산업협동조합, 중소시계업체 매출 감소 우려 제기

[아시아경제 김철현 기자] 국내 시계업계의 호소에도 불구하고 쿠팡이 롤렉스 등 유명시계 가품(짝퉁)을 여전히 팔고 있다는 지적이 나왔다. 쿠팡은 100여명의 전담 인원과 혁신 기술을 통해 위조상품을 선도적으로 차단하고 있다고 반박했다.

한국시계산업협동조합은 4일 "쿠팡이 팔고 있는 짝퉁 유명시계는 무려 684종에 달하며 수백에서 수천만원대 시계를 20에서 23만원에 팔고 있어 유사한 가격대에서 경쟁하는 국내 패션시계업체가 입은 손실은 수십억원에 이를 것으로 추정된다"고 밝혔다. 시계산업협동조합에 따르면 여전히 가짜 유명 브랜드 시계가 온라인에서 판매되는 이유는 상표법의 허점 때문이다. 현행 상표법은 가짜를 판매한 판매업자만 처벌할 수 있도록 하고 유통망을 운영하는 온라인상거래 중개자는 책임이 없다. 이에 국회서도 더불어민주당 김경만 의원 대표 발의로 이 같은 위조상품 판매 근절을 위한 상표법 개정에 나서고 있는 상황이다.

조합은 "정직하게 제품을 만들어 파는 중소 시계제조 업체는 가뜩이나 어려운 코로나 상황에서 경영이 더 어려워지는 상황"이라며 "모조품 판매행위는 즉각 중단돼야 한다"고 주장했다.

이에 대해 쿠팡은 "다른 오픈마켓과 달리 직매입을 통해 로켓배송이라는 혁신을 이어가고 있다"며 "시계조합은 외부 셀러 비중이 낮은 쿠팡이 위조상품을 방치한다고 주장하는 등 사실을 왜곡하고 있다"고 반박했다. 특허청의 관련자료를 분석한 결과 이커머스 업계와 관련 기관의 위조상품 차단 노력으로 위조상품 판매 업자가 SNS나 카페 등으로 옮겨가는 풍선효과가 나타나고 있다는 것이다. 쿠팡은 "시계조합이 이러한 현실을 무시한 채 위조상품 적발 비중이 가장 낮은 쿠팡만을 모함하고 있다"고 지적했다.

이어 쿠팡은 100여명의 전담 조직을 마련 24시간 모니터링 시스템을 가동하고 있다고 설명했다. 또한 첨단 인공지능(AI) 기술로 상품의 가격을 분석해 위조 가능성을 예측하고, 상품 이미지를 분석해 진품 여부를 판별해 내고 있다고 덧붙였다. 상품 등록 전 사전 모니터링도 강화하고 있다. 쿠팡은 위조 빈도가 높은 일부 상품에 대해서는 등록 전 셀러들에게 유통 이력 확인을 통해 정품 및 안정성 여부를 판단 등 선제적 조치를 취하고 있다. 쿠팡 관계자는 "최근 위조상품 판매업자 대부분이 단속이 어려운 다이렉트 메시지(DM)를 통해 비밀리에 거래를 하고 있다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr