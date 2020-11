[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 함평군 월야면 복지기동대(대장 정정오)가 취약계층의 생활불편 개선에 앞장섰다.

4일 함평군에 따르면 이날 복지기동대 10여 명은 주거환경이 열악한 장애인·독거노인 세대(8개소)를 방문해 노후 보일러를 수리하고 기존 전등을 LED로 교체했다.

특히 가파른 경사로 낙상 위험이 높았던 기존 출입구에 계단을 설치, 본격적인 동절기에 앞서 안전사고를 사전에 예방했다.

지역 9개 읍·면에 총 77명으로 구성된 ‘함평군 우리동네 복지기동대’는 저소득 취약계층의 생활불편해소를 위해 조직된 민·관 협력 봉사대다.

마을이장과 독거노인생활관리사를 비롯해 의료·전기·집수리·가스 등 분야별 전문가로 구성돼 있으며, 월야면에서는 총 12명의 회원이 재능기부를 통한 자발적인 봉사활동을 실시하고 있다.

